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Александр Кержаков рассказал, откуда ему поступали предложения о работе

Александр Кержаков рассказал, откуда ему поступали предложения о работе
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Бывший главный тренер «Кайрата» Александр Кержаков рассказал, из каких стран ему поступали предложения о работе. Кержаков покинул казахстанский клуб 3 сентября 2024 года. Предыдущим клубом Кержакова был сербский «Спартак» из Суботицы, который он возглавлял с июня по ноябрь 2023 года.

— У тебя сейчас есть какие-то обсуждения или предложения по работе?
— Ну, обсуждения есть, были предложения из экзотики совсем.

— Расскажи, пожалуйста.
— Вьетнам, Индия, Узбекистан.

— Это нормальные варианты как будто. Ты готов поехать туда или отказываешься?
— Ну, я отказался, да, — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале Фёдора Смолова Smol Talk.

Напомним, ранее экс-форвард «Зенита», «Севильи», московского «Динамо» и сборной России работал в качестве главного тренера в кипрской «Кармиотиссе» (с февраля по апрель 2023 года), «Нижнем Новгороде» (с июня 2021 по июнь 2022 года) и томской «Томи» (с сентября 2020 по май 2021 года).

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