Булыкин: Кисляк забил «Динамо» в моём стиле, я получил удовольствие от игры

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался по итогам первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и московским «Динамо» (2:1).
«У футболистов совершенно другой настрой на кубковые матчи. ЦСКА выиграл и улучшил своё психологическое состояние. «Динамо» сейчас испытывает проблемы, а армейцы смогли воспользоваться этим и одержать победу. Койта хорошо обыграл защитника, непонятно, как сыграл Фернандес.
Но мы сосредоточимся на том, как Секу хорошо обвёл и пробил над Лунёвым, который ничего не мог сделать. Получился красивый гол. Но второй мяч ЦСКА в исполнении Кисляка тоже был очень красивым — забит в моём стиле головой. Получил удовольствие от матча ЦСКА — «Динамо», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
- 13 марта 2025
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