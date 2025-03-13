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Булыкин: Кисляк забил «Динамо» в моём стиле, я получил удовольствие от игры

Булыкин: Кисляк забил «Динамо» в моём стиле, я получил удовольствие от игры
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Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался по итогам первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и московским «Динамо» (2:1).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
12 марта 2025, среда. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Койта – 50'     1:1 Скопинцев – 58'     2:1 Кисляк – 64'    
Удаления: нет / Маухуб – 61'

«У футболистов совершенно другой настрой на кубковые матчи. ЦСКА выиграл и улучшил своё психологическое состояние. «Динамо» сейчас испытывает проблемы, а армейцы смогли воспользоваться этим и одержать победу. Койта хорошо обыграл защитника, непонятно, как сыграл Фернандес.

Но мы сосредоточимся на том, как Секу хорошо обвёл и пробил над Лунёвым, который ничего не мог сделать. Получился красивый гол. Но второй мяч ЦСКА в исполнении Кисляка тоже был очень красивым — забит в моём стиле головой. Получил удовольствие от матча ЦСКА — «Динамо», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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