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Каррагеру стало плохо во время матчей Лиги чемпионов в среду вечером

Каррагеру стало плохо во время матчей Лиги чемпионов в среду вечером
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Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер почувствовал себя плохо во время работы в студии CBS, где обсуждались матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в среду вечером. Каррагер покинул студию в перерыве шоу и не вернулся, сообщает Daily Mail.

Позднее Джейми объяснил свой уход недомоганием. Напомним, в среду вечером состоялось четыре матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Астон Вилла» — «Брюгге», «Атлетико» Мадрид — «Реал» Мадрид, «Арсенал» — ПСВ и «Лилль» — «Боруссия» Дортмунд.

«Реал», «Астон Вилла», «Арсенал» и дортмундская «Боруссия» вышли в следующую стадию плей-офф главного еврокубкового турнира. Напомним, ранее в четвертьфинал турнира также прошли «Бавария», «Интер», «Барселона» и «ПСЖ». Финальная встреча турнира запланирована на 31 мая 2025 года. Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.

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