Мартинс отреагировал на слухи, что «Спартак» искал нового игрока на его место

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс высказался о своём положении в московском клубе. Также он ответил на слухи, что красно-белых ищут новых игроков на его позицию. Мартинс заявил, что сконцентрирован на игре за «Спартак», а не на слухах в СМИ, которые возникают всегда.

— Ты не всегда выходишь в старте. Ты доволен своей ролью в команде?

— Конечно, я доволен. Самое главное — приносить пользу команде и отдаваться на 100% на поле.

— Были слухи, что на твою позицию зимой искали игрока. Как ты это воспринимал?

— Я сосредоточен на том, что происходит на поле. Слухи слухами, они всегда есть. Самое главное — отдавать себя на пользу «Спартаку», — приводит слова Мартинса «Матч ТВ».

В зимнее трансферное окно «Спартак» рассматривал несколько кандидатов на позицию центрального полузащитника (по данным СМИ). Однако ни одна из сделок не увенчалась успехом.