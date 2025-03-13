Булыкин: решение КДК не отменять красную карточку Венделу — верное

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин считает, что КДК поступил верно, приняв решение не отменять красную карточку полузащитнику «Зенита» Венделу. Бразилец был удалён с поля по ходу игры 20-го тура РПЛ с «Факелом».

«Конечно, верное решение, что КДК не отменит красную карточку Венделу. Футболисты всегда должны держать себя в руках. Даже если есть провокации, игроки должны сообщать об этом судье. Уже потом всё заметит делегат матча. Футболиста не красит оскорбительный жест, он не должен так поступать. Наказание должно быть, но не таким суровым, как оно могло бы быть. Посмотрим, что решит КДК. Я с ним соглашусь, потому что там сидят уважаемые люди, которые любят футбол и хотят, чтобы он функционировал правильно», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.