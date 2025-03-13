КДК дисквалифицировал главного тренера «Балтики» Талалаева на один матч

Контрольно-дисциплинарный комитет дисквалифицировал главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева на один матч. Об этом сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

«Талалаев был удалён за физическое воздействие на официальное лицо матча. Андрей Викторович присутствовал на заседании. Мы приняли переквалифицировать в агрессивное поведение, физического воздействия не было. Он дисквалифицирован на два матча (один условно). Условный срок — один год», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Балтика» по состоянию на сегодняшний день занимает первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги.