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КДК оштрафовал нападающего Даку за неспортивное поведение в матче со «Спартаком»

КДК оштрафовал нападающего Даку за неспортивное поведение в матче со «Спартаком»
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Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал нападающего «Рубина» Мирлинда Даку за неспортивное поведение. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц. Албанец наказан за неподобающее поведение после удаления в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:1). Албанец оформил дубль и был удалён на 75-й минуте после стычки с Алексисом Дуарте.

«Даку оштрафован за неспортивное поведение на 50 000 рублей за удар по штативу после удаления», — передает слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, ранее в СМИ появлялись слухи об интересе «Спартака» к Даку на трансферном рынке.

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