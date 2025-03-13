КДК оштрафовал нападающего Даку за неспортивное поведение в матче со «Спартаком»

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал нападающего «Рубина» Мирлинда Даку за неспортивное поведение. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц. Албанец наказан за неподобающее поведение после удаления в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:1). Албанец оформил дубль и был удалён на 75-й минуте после стычки с Алексисом Дуарте.

«Даку оштрафован за неспортивное поведение на 50 000 рублей за удар по штативу после удаления», — передает слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, ранее в СМИ появлялись слухи об интересе «Спартака» к Даку на трансферном рынке.