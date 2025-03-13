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КДК вынес решение по Венделу в связи с неприличным жестом в адрес болельщиков «Факела»

КДК вынес решение по Венделу в связи с неприличным жестом в адрес болельщиков «Факела»
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Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решение в отношении полузащитника «Зенита» Вендела по эпизоду с неприличным жестом в адрес болельщиков «Факела». Бразилец получил дисквалификацию на две игры, на одну из которых — условно. Таким образом, хавбек пропустит матч 21-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Учитывая все обстоятельства дела, КДК за оскорбительное поведение дисквалифицировал Вендела на две игры (одна реальная и одна условная)», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата».

Ранее бразилец показал неприличный жест болельщикам «Факела» в Воронеже на матче 20-го тура РПЛ (2:0). Судья за это наказал Вендела красной карточкой. Позже легионер заявил, что с трибун в его адрес были расистские выкрики, поэтому он не сдержался. «Зенит» подал в КДК запрос на отмену красной карточки, чтобы бразилец мог сыграть со «Спартаком».

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