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«Факел» проведёт матч с «Ахматом» без болельщиков — КДК

«Факел» проведёт матч с «Ахматом» без болельщиков — КДК
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Воронежский «Факел» проведёт матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» без зрителей из-за проявления расизма со стороны болельщиков клуба в игре с «Зенитом». Об этом сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

«Принято решение, что за совершение действий, направленных на унижение достоинства человека по признаку расы, «Факел» проведёт матч 5 апреля без зрителей. Клуб оштрафован на 1 млн рублей», — передает слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Факелом» состоялся 8 марта. Игра проходила на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей. По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 43 очка. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (43 очка). «Факел» располагается на 15-м месте. Воронежская команда набрала 14 очков.

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