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КДК РФС не подтвердил признаки расизма со стороны игрока Божина

КДК РФС не подтвердил признаки расизма со стороны игрока Божина
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет не обнаружил признаков расизма со стороны футболиста «Факела» Сергея Божина по отношению к полузащитнику «Зенита» Венделу. Напомним, бразилец был удалён по ходу этой игры за неприличный жест в адрес болельщиков воронежской команды.

«Со стороны Божина мы не нашли признаков расизма, поэтому к нему не применились никакие санкции. «Факел» предоставил видео с камер видеонаблюдения, а «Зенит» — камеры вещателя и свои технические камеры. Мы посмотрели видео с Божиным, упомянутого слова не было произнесено», — передает слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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