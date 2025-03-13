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КДК РФС подтвердил факт расизма со стороны болельщиков «Факела» в матче с «Зенитом»

КДК РФС подтвердил факт расизма со стороны болельщиков «Факела» в матче с «Зенитом»
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КДК РФС подтвердил факт расизма со стороны болельщиков «Факела» в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом». Игра проходила в Воронеже и завершилась победой петербуржцев со счётом 2:0. Хавбек «Зенита» Вендел получил красную карточку за неприличный жест в адрес болельщиков «Факела», которые, по словам бразильца подвергали его расистским оскорблениям.

«Мы рассмотрели несколько записей с хорошим звуком, поминутно. Первое расистское скандирование было на 72-й минуте, в течение восьми секунд слышно ухание в адрес Вендела. После удаления Вендела в адрес Дугласа Сантоса звучало уханье. Тоже самое было в адрес Луиса Энрике. Такое поведение болельщиков недопустимо.

Судьи не слышали уханья со стороны болельщиков, поэтому не применили протокол ФИФА», — передает слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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