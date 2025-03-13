КДК не будет рассматривать слова Семака на флеш-интервью после матча с «Факелом»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет не будет рассматривать слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака на флеш-интервью после матча 20-го тура РПЛ с «Факелом».

«КДК не будет рассматривать слова Семака на флеш-интервью. Он не называл фамилию игрока. А клевета наказывается в уголовном порядке, а не на КДК», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Факелом» состоялся 8 марта. Игра проходила на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей. По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 43 очка. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (43 очка). «Факел» располагается на 15-м месте. Воронежская команда набрала 14 очков.