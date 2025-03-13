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Сборная России объявила окончательный состав на матчи с Гренадой и Замбией

Сборная России объявила окончательный состав на мартовский учебно-тренировочный сбор. В его рамках команда Валерия Карпина проведёт два матча — с Гренадой (19 марта) и Замбией (25 марта). Обе встречи пройдут в Москве.

В итоговый состав сборной России вошёл 31 футболист. Одним из них стал нападающий «Акрона» Артём Дзюба, он имеет шанс стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Сейчас у 36-летнего форварда, наряду с Александром Кержаковым, 30 голов за сборную.

Вратари: Евгений Ставер («Рубин» Казань), Александр Максименко («Спартак» Москва), Евгений Латышонок («Зенит» Санкт-Петербург), Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники: Илья Вахания, Максим Осипенко (оба – «Ростов» Ростов-на-Дону), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба – «Ахмат» Грозный), Александр Сильянов («Локомотив», Москва), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА Москва), Александр Солдатенков («Крылья Советов» Самара), Руслан Литвинов («Спартак» Москва), Юрий Горшков («Зенит» Санкт-Петербург).

Полузащитники: Александр Черников («Краснодар»), Данил Пруцев («Спартак» Москва), Антон Миранчук («Сьон»), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба – ЦСКА Москва), Алексей Батраков, Сергей Пиняев (оба – «Локомотив» Москва), Даниил Фомин («Динамо» Москва), Иван Комаров («Ростов» Ростов-на-Дону), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат» Грозный), Зелимхан Бакаев («Химки»).

Нападающие: Тамерлан Мусаев (ЦСКА Москва), Николай Комличенко («Ростов» Ростов-на-Дону), Иван Сергеев («Крылья Советов» Самара), Артём Дзюба («Акрон» Тольятти).