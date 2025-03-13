О возвращении Артёма Дзюбы в сборную России объявила блогер Олеся Иванченко

О возвращении нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы в сборную России объявила известный блогер Олеся Иванченко.

«Друзья, если вы помните мою футбольно-астрологическую практику, вы сейчас не удивитесь. Смотрите. Сейчас у нас период какой? Правильно! Период ретроградной Венерки. А в этот период возвращаются любимые! И вот наконец-то звёзды сошлись в плане, что нашептали мне, что в состав сборной России на ближайшие матчи с Замбией и Гренадой вызван настоящий Лев. И не просто Лев, а Лев с асцендентом в Деве. Ну наконец-то! Но как вы думаете, кто это? Небольшая подсказка: Лев-рекордсмен», — сказала Иванченко в видеоролике, который был опубликован в телеграм-канале сборной России по футболу.