Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

О возвращении Артёма Дзюбы в сборную России объявила блогер Олеся Иванченко

О возвращении Артёма Дзюбы в сборную России объявила блогер Олеся Иванченко
Комментарии

О возвращении нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы в сборную России объявила известный блогер Олеся Иванченко.

«Друзья, если вы помните мою футбольно-астрологическую практику, вы сейчас не удивитесь. Смотрите. Сейчас у нас период какой? Правильно! Период ретроградной Венерки. А в этот период возвращаются любимые! И вот наконец-то звёзды сошлись в плане, что нашептали мне, что в состав сборной России на ближайшие матчи с Замбией и Гренадой вызван настоящий Лев. И не просто Лев, а Лев с асцендентом в Деве. Ну наконец-то! Но как вы думаете, кто это? Небольшая подсказка: Лев-рекордсмен», — сказала Иванченко в видеоролике, который был опубликован в телеграм-канале сборной России по футболу.

Материалы по теме
Артём Дзюба вызван в сборную России на матчи с Гренадой и Замбией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android