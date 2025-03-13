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Созин: вызвать Дзюбу в сборную России — мудрый ход со стороны Карпина

Созин: вызвать Дзюбу в сборную России — мудрый ход со стороны Карпина
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Известный футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на решение Валерия Карпина вызвать Артёма Дзюбу в сборную России. 36-летний форвард «Акрона» имеет шанс стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды, если забьёт хотя бы один гол в ворота Гренады или Замбии.

«Вызвать Дзюбу в сборную – мудрый ход со стороны Карпина. Это поступок настоящего наставника. Мне нравится, что обиды и объяснения в прессе остались в прошлом. Заслуженный человек, лучший бомбардир России, получил то, что должен был получить.

Это ведущий наш нападающий, сейчас много забивает, так что можно только приветствовать грамотный, взрослый ход от Карпина», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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