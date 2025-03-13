Александр Мостовой: для «Зенита» потеря Вендела перед «Спартаком» — удар

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой высказался о полузащитнике «Зенита» Венделе, который пропустит матч 21-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Однозначно для «Спартака» большой плюс, что Вендела не будет в предстоящем матче. В «Зените» есть три футболиста, которых трудно заменить: Вендел, Барриос и Дуглас Сантос. Да, их можно заменить, ведь на скамейке сидят футболисты стоимостью по € 15-20 млн, но по футбольным качествам это будет сделать сложно. Для «Зенита» потеря Вендела перед «Спартаком» — удар. Но не стал бы акцентировать внимание на этом, потому что у обеих команд по два с половиной состава. Пускай другие игроки себя показывают, они же не просто так сидят на лавке», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.