Экс-тренер «Томи» Кержаков рассказал, готов ли он работать в Первой лиге

Бывший главный тренер «Томи» и «Кайрата» Александр Кержаков рассказал, готов ли он возглавить клуб Мелбет Первой лиги. Кержаков покинул казахстанский клуб 3 сентября 2024 года. Предыдущим клубом Александра Кержакова был сербский «Спартак» из Суботицы, который он возглавлял с июня по ноябрь 2023 года.

«Ну, потенциально я готов рассматривать много чего. Это же нужно, чтобы всё совпало. Профессия тренера всё равно подразумевает под собой, что в любой момент тебя могут уволить. Но как я понял, если у тебя [приличная] сумма заработной платы и сумма отступных, они дают тебе немножечко больше времени поработать, шансов и возможностей, так скажем. Если у тебя маленькая зарплата и недолгосрочный контракт, ну, ты на пороховой бочке ещё больше сидишь», — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале Фёдора Смолова Smol Talk.

Напомним, ранее экс-форвард «Зенита», «Севильи», московского «Динамо» и сборной России работал в качестве главного тренера в кипрской «Кармиотиссе» (с февраля по апрель 2023 года), «Нижнем Новгороде» (с июня 2021 по июнь 2022 года) и томской «Томи» (с сентября 2020 по май 2021 года).