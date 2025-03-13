«Заслужил». Валерий Карпин — о том, почему вызвал Артёма Дзюбу в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, почему вызвал нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбу в национальную команду на матчи с Гренадой и Замбией.

– В сборную вызван Артём Дзюба. Расскажите, почему приняли решение о его вызове?

– Ранее мы говорили о том, что не вызываем игроков старше 30 лет, но у любого правила могут быть исключения. Думаю, что как своей карьерой, так и игрой в последних матчах Артём такое исключение точно заслужил, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Ранее 36-летний нападающий забил свой 234-й гол в профессиональной карьере, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола. После этого Дзюба уже успел забить и 235-й гол. На счету прошлого рекордсмена, Александра Кержакова, 233 гола. При этом по голам за сборную России у Кержакова и Дзюбы равенство — по 30 мячей. В случае гола Гренаде или Замбии Артём станет лучшим бомбардиром в истории национальной команды.