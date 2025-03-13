«Не всё зависит от нас». Арсен Захарян уже точно не полетит на матч с «Манчестер Юнайтед»

Давид Захарян, брат полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, сообщил, что российский футболист уже точно не полетит на матч Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» в Англию. Накануне в СМИ появилась информация, что у Арсена возникли проблемы при получении визы.

«Арсен не летит в Манчестер! Как бы ему и всем не хотелось, но, к сожалению, не всё зависит от нас. Он не успеет вылететь. Арсен возвращается домой и полетит с командой на встречу с «Райо Вальекано».

Очень жаль, очень хотел, чтобы он сыграл на легендарном «Олд Траффорд», но, к сожалению не всё от нас зависит.

Отдельный респект клубу, который всё это время был с Арсеном в Париже и помогал ему во всём! Одна команда! Одна семья! Главные и большие матчи ещё впереди! Главное — без травм!› — написал брат Захаряна в своём телеграм-канале.