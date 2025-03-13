В «Реале Сосьедад» подтвердили, что Захарян пропустит матч с «МЮ» из-за проблем с визой

В «Реале Сосьедад» подтвердили, что российский полузащитник Арсен Захарян пропустит встречу с «Манчестер Юнайтед» из-за проблем с визой.

«Арсен не сыграет в матче с «Манчестер Юнайтед». В ближайшее время он вернётся в Мадрид», — сообщили в пресс-службе «Реала Сосьедад» корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Ранее испанские СМИ сообщили, что «Реал Сосьедад» чартерным рейсом долетел до Англии, где в четверг, 13 марта, клуб сыграет с «Манчестер Юнайтед» во втором матче 1/8 финала Лиги Европы — 2024/2025. Первая встреча команд завершилась ничейным результатом (1:1). Арсена Захаряна не было на борту самолёта, который прилетел в Манчестер. У него возникли проблемы с визой.