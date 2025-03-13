Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Реале Сосьедад» подтвердили, что Захарян пропустит матч с «МЮ» из-за проблем с визой

В «Реале Сосьедад» подтвердили, что Захарян пропустит матч с «МЮ» из-за проблем с визой
Комментарии

В «Реале Сосьедад» подтвердили, что российский полузащитник Арсен Захарян пропустит встречу с «Манчестер Юнайтед» из-за проблем с визой.

«Арсен не сыграет в матче с «Манчестер Юнайтед». В ближайшее время он вернётся в Мадрид», — сообщили в пресс-службе «Реала Сосьедад» корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Ранее испанские СМИ сообщили, что «Реал Сосьедад» чартерным рейсом долетел до Англии, где в четверг, 13 марта, клуб сыграет с «Манчестер Юнайтед» во втором матче 1/8 финала Лиги Европы — 2024/2025. Первая встреча команд завершилась ничейным результатом (1:1). Арсена Захаряна не было на борту самолёта, который прилетел в Манчестер. У него возникли проблемы с визой.

Материалы по теме
«Не всё зависит от нас». Арсен Захарян уже точно не полетит на матч с «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android