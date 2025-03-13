Геркус — о Дзюбе: мы должны дать шанс капитану сборной выйти и сыграть за Россию

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на вызов форварда «Акрона» Артёма Дзюбы в сборную России.

«Правильное решение пригласить Артёма Дзюбу в сборную России, очень футбольное. Мы должны дать капитану сборной шанс выйти и сыграть за нашу страну ещё раз», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Накануне 36-летний нападающий забил свой 234-й гол в профессиональной карьере, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола. После этого Дзюба уже успел забить и 235-й гол. На счету прошлого рекордсмена, Александра Кержакова, 233 гола. При этом по голам за сборную России у Кержакова и Дзюбы равенство — по 30 мячей. В случае гола Гренаде или Замбии Артём станет лучшим бомбардиром в истории национальной команды.