Непомнящий: Карпин поступает логично, вызывая в сборную лучшего игрока в лице Дзюбы

Известный российский специалиста Валерий Непомнящий прокомментировал вызов нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в сборную России на матчи с Гренадой и Замбией.

«Неудивительное и абсолютно логичное решение Карпина по некоторым причинам. Кто бы как ни относился к Артёму, но на сегодняшний день он лучший или один из лучших на позиции центрального нападающего в РПЛ. Во-вторых, политическая обстановка несколько меняется, поэтому вполне возможно, что через некоторое время нам придётся играть не с Гренадой или Замбией, а с более серьёзными соперниками. Нужно, чтобы оптимальный состав тоже наигрывался. Карпин поступает логично, когда вызывает лучшего игрока.

Вы сейчас скажете: «А как же их личные взаимоотношения?» Всё это закончится, как только Артём приедет в расположение сборной и они с Карпиным пожмут друг другу руки. На этом всё закончится. Что касается слов Дзюбы о соперниках, он говорит то, что думает. Значит, будет забивать Замбии — они посильнее Гренады (смеётся). Не думаю, что это вообще сейчас играет какую-то роль. Карпин вызвал Дзюбу в сборную не из-за рекорда. Исходить надо из тех посылов, которые я обозначил», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.