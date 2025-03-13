Секу Койта: верю, что из ЦСКА я могу перейти в европейский клуб из топ-5 лиг

Нападающий московского ЦСКА Секу Койта считает, что может перейти в европейский клуб из пяти лучших лиг, будучи игроком армейцев.

«Верю, что из ЦСКА я могу перейти в европейский клуб из топ-5 лиг. За мной следит много команд уже сейчас, но я себя отлично чувствую в ЦСКА. Если мне удастся провести здесь 10 лет карьеры, я готов к этому. Мною интересуются европейские клубы? Да, я на связи со многими людьми из разных команд. Клубы и лиги я называть не буду, давайте дождёмся окончания чемпионата. Самое главное – я полностью сконцентрирован на работе в ЦСКА, это самое важное сейчас», – приводит слова Койта «РБ Спорт».

За свою профессиональную игровую карьеру Секу выступал за «Лиферинг», «Вольфсберг», «Зальцбург» и другие команды. В нынешнем сезоне Койта сыграл за ЦСКА 23 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 3 млн.