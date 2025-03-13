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Станислав Черчесов прокомментировал вызов Артёма Дзюбы в сборную России

Станислав Черчесов прокомментировал вызов Артёма Дзюбы в сборную России
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Известный российский тренер Станислав Черчесов прокомментировал вызов форварда «Акрона» Артёма Дзюбы в сборную России на матчи с Гренадой и Замбией.

«Воспринял это решение Карпина позитивно. В сборную просто так не попадают, но Дзюба забивает, отдаёт. Артём в хорошей форме. Сборная — это сегодня и сейчас. Хоть и во время бана можно и нужно думать о перспективах, но Дзюба заслужил, поэтому я его поздравляю.

Падёт ли рекорд? Зная Дзюбу, точно падёт. Но он же сам себя в составе не выпустит. Ему надо доказывать на тренировках, а дальше всё будет зависеть от того, выпустят ли его на поле или нет, решит ли так главный тренер», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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