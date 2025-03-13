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Николай Наумов: КДК не мог отменить красную карточку Венделу

Николай Наумов: КДК не мог отменить красную карточку Венделу
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов заявил, что КДК не мог отменить красную карточку полузащитнику «Зенита» Венделу. Бразилец был удалён с поля по ходу игры 20-го тура РПЛ с «Факелом».

«КДК не мог принять иного решения, как не отменить красную карточку Венделу. Всё это прописано в регламенте: «Оскорбление болельщиков — красная карточка и дисквалификация от двух до четырёх матчей». КДК мог принять решение только о смягчении наказания. Но дисквалификация обязана быть. Как бы мы ни были на стороне Вендела, неприемлемо показывать такие жесты на поле», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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