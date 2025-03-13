Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Николай Наумов: Маухуб сам испугался от того, что сделал с Торопом в матче Кубка России

Николай Наумов: Маухуб сам испугался от того, что сделал с Торопом в матче Кубка России
Комментарии

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал прямую красную карточку нападающего Эль-Мехди Маухуба за атаку вратаря ЦСКА Владислава Торопа в первом матче 1/2 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России (2:1 в пользу ЦСКА).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
12 марта 2025, среда. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Койта – 50'     1:1 Скопинцев – 58'     2:1 Кисляк – 64'    
Удаления: нет / Маухуб – 61'

«Не скажу, что Койта забил гол сезона, потому что Скопинцев тоже забил красивый мяч, запулив в девятку. Самое главное, что Секу красиво и технично обыграл защитника.

Что касается красной карточки Маухуба, он шёл по инерции, не думая. Красная — абсолютно справедливая, нужно включать голову, когда так идёшь на вратаря. Уже потом сам Маухуб испугался от того, что сделал с Торопом», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Эксклюзив
В «Динамо» ответили на вопрос о возможных санкциях к Маухубу за удаление в матче с ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android