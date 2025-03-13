Николай Наумов: Маухуб сам испугался от того, что сделал с Торопом в матче Кубка России

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал прямую красную карточку нападающего Эль-Мехди Маухуба за атаку вратаря ЦСКА Владислава Торопа в первом матче 1/2 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России (2:1 в пользу ЦСКА).

«Не скажу, что Койта забил гол сезона, потому что Скопинцев тоже забил красивый мяч, запулив в девятку. Самое главное, что Секу красиво и технично обыграл защитника.

Что касается красной карточки Маухуба, он шёл по инерции, не думая. Красная — абсолютно справедливая, нужно включать голову, когда так идёшь на вратаря. Уже потом сам Маухуб испугался от того, что сделал с Торопом», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.