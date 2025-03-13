Николай Наумов: Маухуб сам испугался от того, что сделал с Торопом в матче Кубка России
Поделиться
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал прямую красную карточку нападающего Эль-Мехди Маухуба за атаку вратаря ЦСКА Владислава Торопа в первом матче 1/2 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России (2:1 в пользу ЦСКА).
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
12 марта 2025, среда. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Койта – 50' 1:1 Скопинцев – 58' 2:1 Кисляк – 64'
Удаления: нет / Маухуб – 61'
«Не скажу, что Койта забил гол сезона, потому что Скопинцев тоже забил красивый мяч, запулив в девятку. Самое главное, что Секу красиво и технично обыграл защитника.
Что касается красной карточки Маухуба, он шёл по инерции, не думая. Красная — абсолютно справедливая, нужно включать голову, когда так идёшь на вратаря. Уже потом сам Маухуб испугался от того, что сделал с Торопом», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 марта 2025
-
17:40
-
17:38
-
17:25
-
17:24
-
17:21
-
17:15
-
17:14
-
17:11
-
17:00
-
17:00
-
16:58
-
16:55
-
16:45
-
16:45
-
16:43
-
16:43
-
16:39
-
16:35
-
16:34
-
16:30
-
16:22
-
16:20
-
16:18
-
16:15
-
16:12
-
16:08
-
16:07
-
16:04
-
15:59
-
15:55
-
15:50
-
15:48
-
15:40
-
15:28
-
15:27