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Александр Мостовой: не имеет смысла говорить, кто сейчас фаворит Лиги чемпионов

Александр Мостовой: не имеет смысла говорить, кто сейчас фаворит Лиги чемпионов
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Известный российский экс-футболист Александр Мостовой высказался о фаворитах Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

«Я ещё до нынешнего раунда Лиги чемпионов удивился жеребьёвке. Команды попали в топ-8 группового этапа, а потом им достаются «Реал», «ПСЖ» и «Бавария». Четыре команды из топ-8 уже вылетели. «Ливерпуль» и «Байер» считались фаворитами у искусственного интеллекта, но они вылетели и будут смотреть футбол по телевизору. Поэтому сейчас не имеет смысла говорить, кто является фаворитом Лиги чемпионов, даже отталкиваясь от игры. Возьмём «ПСЖ», который при хорошей игре уступил «Ливерпулю» в первом матче. А кто мог себе представить, что «Бавария» разнесёт «Байер»?

Сейчас что-то можно сказать о «Барселоне», но мы видели, когда каталонцы уступали, ведя в счёте. Сколько раз я говорил, что в финале Лиги чемпионов будет играть «Реал»? Так и будет. Ясно, что пойдут рейтинги, однако не имеет смысла, кто фаворит. Взять тот же Дортмунд, который в прошлом сезоне дошёл до финала, а сейчас — уже в 1/4 финала», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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