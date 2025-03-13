«Я неправ?» Генич выделил спорный момент по составу России на матчи с Гренадой и Замбией

Известный футбольный комментатор Константин Генич выделил спорный момент в составе сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор. Он не понимает, почему в состав национальной команды не попал хавбек «Спартака» Наиль Умяров.

«А Умяров в сборную вообще не рассматривается? Тем более в отсутствие Глебова. Кисляк — без вопросов. Но мне кажется, Наиль как железобетонный игрок старта «Спартака» тоже мог бы вызов получить… Или я неправ?» — написал Константин Генич в своём телеграм-канале.

Ранее сегодня, 13 марта, сборная России объявила окончательный состав на мартовский сбор. В марте команда Валерия Карпина сыграет два матча — с Гренадой (19 марта) и Замбией (25 марта).