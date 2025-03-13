Александр Головин приступил к тренировкам с «Монако» после травмы мышцы бедра

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин приступил к тренировкам с основной командой монегасков после перенесённой травмы мышцы бедра. Об этом сообщает пресс-служба «Монако» в социальной сети X.

Головин не играл с 7 февраля из-за травмы приводящей мышцы бедра. В нынешнем сезоне Александр провёл за «Монако» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 30 млн.