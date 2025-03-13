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Валерий Карпин — о вызове Дзюбы в сборную России: дело не только в рекорде

Валерий Карпин — о вызове Дзюбы в сборную России: дело не только в рекорде
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что вызвал нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбу на матчи с Гренадой и Замбией не только ради того, чтобы форвард побил рекорд по количеству голов в составе национальной команды.

– Речь не только о том, чтобы дать Артёму возможность побить рекорд по голам за сборную, и его вызов – отражение уровня его нынешней игры?
– Конечно. Дело не только в возможном рекорде. И давайте не торопиться с рассуждениями про рекорд. Для этого, во-первых, надо выйти на поле, а во-вторых – забить. Конечно, все понимают, что в матче с Гренадой, скорее всего будет достаточно голевых моментов. Но в той же игре с Брунеем, несмотря на крупный счёт, не все моменты были реализованы и не все игроки нашей команды забили, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Ранее 36-летний нападающий забил свой 234-й гол в профессиональной карьере, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола. После этого Дзюба уже успел забить и 235-й гол. На счету прошлого рекордсмена, Александра Кержакова, 233 гола. При этом по голам за сборную России у Кержакова и Дзюбы равенство — по 30 мячей. В случае гола Гренаде или Замбии Артём станет лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

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