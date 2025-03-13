«Не ожидал». Андрей Аршавин отреагировал на вызов Артёма Дзюбы в сборную России

Бывший полузащитник «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин отреагировал на вызов Артёма Дзюбы в сборную России на товарищеские матчи с Гренадой и Замбией.

«Я не ожидал, что Артёма Дзюбу вызовут в сборную России ещё раз. Валерий Карпин был достаточно категоричен на этот счёт. Но в целом после тех событий, что Артём побил один рекорд, ему предоставили возможность побить ещё один. К тому же конкретно в данный момент Дзюба претендует на роль лучшего нападающего среди россиян по объективным причинам. И трудно сказать, что в сборную его вызвали не по спортивному принципу. Всё заслуженно», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

Ранее 36-летний нападающий забил свой 234-й гол в профессиональной карьере, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола. После этого Дзюба уже успел забить и 235-й гол. На счету прошлого рекордсмена, Александра Кержакова, 233 гола. При этом по голам за сборную России у Кержакова и Дзюбы равенство — по 30 мячей. В случае гола Гренаде или Замбии Артём станет лучшим бомбардиром в истории национальной команды.