«Факел» заявил, что готовит жалобу на решение КДК РФС о проведении матча без зрителей

Пресс-служба «Факела» в телеграм-канале заявила, что воронежский клуб готовится к подаче жалобы в Апелляционный комитет РФС на решение заседания КДК РФС о матче без зрителей и штрафе в размере 1 млн рублей.

«В четверг, 13 марта, на заседании КДК РФС было вынесено решение за совершение зрителями действий, направленных на унижение достоинства человека по признаку расы, обязать футбольный клуб «Факел» провести один ближайший домашний матч без зрителей и выплатить штраф размером в 1 млн рублей. Футбольный клуб «Факел» подчёркивает свою приверженность принципу нулевой терпимости по отношению к любым формам дискриминации, в том числе на расовой почве. Однако мы считаем наказание несопоставимым с масштабом нарушения. Футбольный клуб «Факел» готовится к подаче жалобы в Апелляционный комитет РФС. Также мы оставляем за собой право провести собственное расследование для выявления лиц, которые, возможно, были задействованы в данном инциденте.

Также КДК РФС принял решение отменить красную карточку полузащитника «Факела» Вячеслава Якимова по итогам матча 20-го тура РПЛ с «Зенитом». Удаление футболиста признано ошибочным. Он, как и защитник нашей команды Сергей Божин, сможет принять участие в игре 21-го тура РПЛ с «Оренбургом», — сказано в заявлении клуба.

Ранее КДК РФС подтвердил факт расизма со стороны болельщиков «Факела» во встрече 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

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