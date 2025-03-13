Как вы относитесь к вызову Артёма Дзюбы в сборную России?

Сегодня, 13 марта, сборная России объявила состав на мартовский учебно-тренировочный сбор, в рамках которого проведёт два товарищеских матча — с Гренадой (19 марта) и Замбией (25 марта). В национальную команду впервые с 2021 года вызван 36-летний форвард «Акрона» Артём Дзюба.

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Накануне 36-летний нападающий забил свой 234-й гол в профессиональной карьере, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола. После этого Дзюба уже успел забить и 235-й гол. На счету прошлого рекордсмена, Александра Кержакова, 233 гола. При этом по голам за сборную России у Кержакова и Дзюбы равенство — по 30 мячей. В случае гола Гренаде или Замбии Артём станет лучшим бомбардиром в истории национальной команды.