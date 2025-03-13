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Мостовой: ещё месяц назад Кисляка никто не знал, а сейчас без него нельзя представить ЦСКА

Мостовой: ещё месяц назад Кисляка никто не знал, а сейчас без него нельзя представить ЦСКА
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Экс-игрок сборных СССР и России Александр Мостовой поделился мнением об игре футболиста ЦСКА Матвея Кисляка.

«Кисляк — молодец в этом сезоне. Так часто и бывает. Ещё месяц назад его никто не знал, а сейчас без него нельзя представить центр поля ЦСКА. Думаешь: «Нифига себе!» Нужно пользоваться предоставленными шансами. Самое главное, чтобы не закружилась голова, потому что у многих кружится. Смотришь на их статистику через три-четыре года, а там беда», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В четверг, 13 марта, стало известно, что Матвей Кисляк вошёл в окончательный состав национальной команды на мартовский учебно-тренировочный сбор. В его рамках команда Валерия Карпина проведёт два матча — с Гренадой (19 марта) и Замбией (25 марта).

В сезоне-2024/2025 центральный полузащитник 19 раз появлялся на поле во встречах московского ЦСКА во всех турнирах. 19-летний хавбек отметился одним забитым мячом.

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