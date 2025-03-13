«Я безумно счастлив и рад». Дзюба отреагировал на свой вызов в сборную России

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба высказался о своём вызове в сборную России на матчи с Гренадой и Замбией.

«Всем привет. Я безумно счастлив и рад, что меня вызвали в сборную. Жду с нетерпением, когда окажусь в Новогорске. Так что скоро увидимся», — сказал Дзюба в видео в телеграм-канале сборной России.

Напомним, последний раз нападающий вызывался в российскую национальную команду на Евро-2020, который состоялся летом 2021 года.

Ранее 36-летний нападающий забил свой 234-й гол в профессиональной карьере, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола. После этого Дзюба уже успел забить и 235-й гол. На счету прошлого рекордсмена, Александра Кержакова, 233 гола. При этом по голам за сборную России у Кержакова и Дзюбы равенство — по 30 мячей. В случае гола Гренаде или Замбии Артём станет лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

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