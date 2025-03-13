Вингер «Астон Виллы» Асенсио поделился ожиданиями от предстоящего матча с «ПСЖ» в ЛЧ
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Вингер «Астон Виллы» Марко Асенсио поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Напомним, права на футболиста принадлежат парижскому клубу.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Это будет очень особенный, очень красивый матч. У меня ещё будет время подумать об этом. Но теперь нам нужно восстановиться, тренироваться и продолжать совершенствовать свою игру. А о «ПСЖ» мы подумаем потом.
Смотрел ли матч с «Ливерпулем»? Да, смотрел, и если честно, я очень рад за своих друзей из «ПСЖ», которые победили и смогли пройти квалификацию. Это было очень сложно, и я очень рад за них», — приводит слова Асенсио RMC Sport со ссылкой на Canal+.
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