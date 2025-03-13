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«Бестолковость!» Александр Мостовой — о красной карточке Маухуба в игре с ЦСКА

«Бестолковость!» Александр Мостовой — о красной карточке Маухуба в игре с ЦСКА
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Экс-игрок сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о красной карточке, полученной нападающим московского «Динамо» Эль-Мехди Маухубом в первой игре полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:2).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
12 марта 2025, среда. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Койта – 50'     1:1 Скопинцев – 58'     2:1 Кисляк – 64'    
Удаления: нет / Маухуб – 61'

«Койта забил шикарно и здорово. Скопинцев тоже забил шикарно в ближнюю девятку. Но если все будут затрагивать матч ЦСКА — «Динамо», все будут говорить о том, что сделал Маухуб. После гола «Динамо» игра выровнялась. Куда ты бежишь? Зачем ты это делаешь? Ты же не успеваешь за мячом. Это бестолковость!

Я видел тысячу таких моментов. Просто возникает один вопрос: «Зачем?» Ясно, что Маухуб сам не объяснит, как это произошло. Жаль, что он подвёл команду. Чем футбол отличается от других видов спорта, это тем, что многие вещи необъяснимы. Футбол — не наука. Многие думают, что это наука — что-то начертил и отдал туда, но это не так», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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