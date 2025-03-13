Доннарумма — игрок недели в ЛЧ, вратарь «ПСЖ» опередил Кейна и Асенсио в голосовании
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Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма был признан игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом информирует пресс-служба турнира в соцсети Х (ранее Twitter).
Итальянский вратарь занял первое место в соответствующем голосовании. В матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:1, 1:1 — по сумме двух встреч, 1:4 пен.) Доннарумма отразил два удара в серии пенальти.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 1
1 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 12'
В голосовании 26-летний вратарь опередил полузащитника («Астон Виллы») Марко Асенсио, оформившего дубль во встрече с «Брюгге» (3:0), форварда «Баварии» Гарри Кейна, отметившегося голом и результативной передачей в игре с «Байером» (2:0), а также хавбека дортмундской «Боруссия» Эмре Джана, забившего в игре с «Лиллем» (1:2).
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