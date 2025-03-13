Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джанашия: Дзюба забьёт мяч за сборную России и побьёт очередной рекорд

Джанашия: Дзюба забьёт мяч за сборную России и побьёт очередной рекорд
Комментарии

Экс-футболист «Локомотива» Заза Джанашия высказался о вызове форварда «Акрона» Артёма Дзюбы в состав сборной России на товарищеские матчи со сборными Гренады и Замбии 19 и 25 марта.

«Если Дзюбу вызвали в сборную России, значит, он нужен национальной команде. Всё зависит от Карпина, а не от кого-то другого. Артём забьёт мяч за сборную России и побьёт очередной рекорд. Именно поэтому его и вызвали», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Артём Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На его счету 235 голов в профессиональной карьере. В составе сборной России он провёл 55 матчей и забил 30 голов. Следующий забитый мяч сделает Дзюбу лучшим бомбардиром в истории сборной.

Материалы по теме
7 сборных, которым Дзюба забивал больше всего
Истории
7 сборных, которым Дзюба забивал больше всего
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android