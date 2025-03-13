Джанашия: Дзюба забьёт мяч за сборную России и побьёт очередной рекорд

Экс-футболист «Локомотива» Заза Джанашия высказался о вызове форварда «Акрона» Артёма Дзюбы в состав сборной России на товарищеские матчи со сборными Гренады и Замбии 19 и 25 марта.

«Если Дзюбу вызвали в сборную России, значит, он нужен национальной команде. Всё зависит от Карпина, а не от кого-то другого. Артём забьёт мяч за сборную России и побьёт очередной рекорд. Именно поэтому его и вызвали», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Артём Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На его счету 235 голов в профессиональной карьере. В составе сборной России он провёл 55 матчей и забил 30 голов. Следующий забитый мяч сделает Дзюбу лучшим бомбардиром в истории сборной.