Портал The Guardian опубликовал большой материал, касающийся влияния Российского футбольного союза (РФС) и его президента Александра Дюкова в структурах УЕФА. Журналисты издания уверяют, что Россия продолжает иметь большой вес в организации, несмотря на отстранение своего футбола от европейского с февраля 2022 года.

«Спустя несколько часов после начала событий 24 февраля 2022 года (здесь и далее формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. — Прим. «Чемпионата»), УЕФА созвал внеочередное заседание исполнительного комитета, а спустя три дня совместно с ФИФА объявил, что все российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований до дальнейших уведомлений.

В сентябре 2023 года командам до 17 лет разрешили участвовать в соревнованиях без использования национальных признаков, однако это решение было отменено после того, как дюжина ассоциаций пригрозили бойкотом…

Россия остаётся изгоем в европейском и мировом футболе и не примет участия в чемпионате мира 2026 года после того, как в ноябре 2024 года УЕФА и ФИФА договорились не допускать её к отборочным матчам турнира.

Россия сохранила своё присутствие в УЕФА, поскольку РФС не был отстранён. Это позволило чиновникам сохранить должности в комитетах конфедерации, включая те, которые курируют клубные и национальные соревнования УЕФА, в которых команды их страны не могут принимать участие.

Это не наследие предыдущего срока… Почти каждый человек, о котором идёт речь, был выбран или кооптирован исполнительным комитетом УЕФА в 2023 году, более чем через год после начала событий на Украине. Их назначения не будут пересмотрены до истечения срока полномочий в 2027 году, и именно так Россия оказывается с бо́льшим числом представителей в УЕФА (14), чем Украина (10)…

Не было никаких охлаждений в отношениях Дюкова с президентом УЕФА Александром Чеферином, которого, согласно интервью, данным российским СМИ, он надеется пригласить на игру российской мужской национальной команды на её территории в этом году.

Несмотря на то что месяц назад его переизбрали президентом РФС, он решил не выдвигаться на новый срок в исполком УЕФА. Боялся ли он того, что люди, выбравшие его в 2021 году, не сделают этого снова? Несколько инсайдеров в УЕФА заявили, что это бы не произошло. Дюков по-прежнему будет участвовать в обсуждениях конфедерации, поскольку он не откажется от своих назначений в национальных ассоциациях и комитетах по клубным соревнованиям.

Продолжающееся влияние России в УЕФА никогда не было предметом дебатов с тех пор, как был введён запрет на её команды, и больше не будет обсуждаться в Белграде.

УЕФА был направлен список подробных вопросов о продолжающемся присутствии российских чиновников, в частности Дюкова, в комитетах конфедерации и, в более общем плане, о политике УЕФА в отношении России. Они ответили: «Как вы, надеюсь, уже знаете, наша позиция по этим вопросам была последовательно ясной и часто сообщалась. У нас нет дополнительных комментариев».

Однако УЕФА не уточнил, что именно говорилось в заявлениях организации по этому поводу», — сказано в сообщении.