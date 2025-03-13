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УЕФА сделал заявление по отменённому пенальти Альвареса в матче с «Реалом»

УЕФА сделал заявление по отменённому пенальти Альвареса в матче с «Реалом»
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал заявление по отменённому пенальти нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса в серии 11-метровых ударов в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0, пен. 2:4). Аргентинский футболист поразил ворота «сливочных», но мяч был отменён, поскольку форвард дважды задел мяч во время удара с «точки».

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Галлахер – 1'    

«Мадридский «Атлетико» обратился к УЕФА с запросом относительно инцидента, который привёл к отмене гола с пенальти, выполненного Хулианом Альваресом в конце вчерашнего матча Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом».

Хотя контакт был минимальным, игрок коснулся мяча своей опорной ногой перед тем, как ударить по нему, как показано в прикреплённом видеоклипе. Согласно действующему правилу (Правила игры, Правило 14.1), VAR должен был уведомить судью о том, что гол следует отменить. УЕФА начнёт обсуждения с ФИФА (Международная федерация футбола) и ИФАБ (Международный совет футбольных ассоциаций), чтобы определить, следует ли пересмотреть правило в случаях, когда двойное касание явно непреднамеренно», — сказано в заявлении УЕФА.

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