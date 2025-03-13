УЕФА сделал заявление по отменённому пенальти Альвареса в матче с «Реалом»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал заявление по отменённому пенальти нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса в серии 11-метровых ударов в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0, пен. 2:4). Аргентинский футболист поразил ворота «сливочных», но мяч был отменён, поскольку форвард дважды задел мяч во время удара с «точки».

«Мадридский «Атлетико» обратился к УЕФА с запросом относительно инцидента, который привёл к отмене гола с пенальти, выполненного Хулианом Альваресом в конце вчерашнего матча Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом».

Хотя контакт был минимальным, игрок коснулся мяча своей опорной ногой перед тем, как ударить по нему, как показано в прикреплённом видеоклипе. Согласно действующему правилу (Правила игры, Правило 14.1), VAR должен был уведомить судью о том, что гол следует отменить. УЕФА начнёт обсуждения с ФИФА (Международная федерация футбола) и ИФАБ (Международный совет футбольных ассоциаций), чтобы определить, следует ли пересмотреть правило в случаях, когда двойное касание явно непреднамеренно», — сказано в заявлении УЕФА.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: