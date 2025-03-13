Кларенс Зеедорф раскритиковал поведение игроков «Реала» в матче ЛЧ с «Атлетико»

Бывший полузащитник и главный тренер «Милана» Кларенс Зеедорф раскритиковал поведение игроков мадридского «Реала» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:1).

«Винисиус отобрал пенальти у Беллингема, чтобы что-то доказать, потому что у него всегда есть этот вызов. Мне это действие показалось странным.

Также есть вещи, которые мне не понравились в поведении игроков «Реала». Я видел некоторые жесты с их стороны, не буду здесь об этом говорить, но мне такое не нравится. Нужно иметь уважение к болельщикам соперника. Понятно, что фанаты «Реала» были очень высоко на трибунах, однако уважение необходимо всегда», — приводит слова Зеедорфа Corriere dello Sport.

Напомним, ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Атлетико» завершилась победой красно-белых в основное время (1:0), но по итогам серии послематчевых пенальти «сливочные» вышли в 1/4 финала (4:2 пен.).