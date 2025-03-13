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Кларенс Зеедорф раскритиковал поведение игроков «Реала» в матче ЛЧ с «Атлетико»

Кларенс Зеедорф раскритиковал поведение игроков «Реала» в матче ЛЧ с «Атлетико»
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Бывший полузащитник и главный тренер «Милана» Кларенс Зеедорф раскритиковал поведение игроков мадридского «Реала» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:1).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Галлахер – 1'    

«Винисиус отобрал пенальти у Беллингема, чтобы что-то доказать, потому что у него всегда есть этот вызов. Мне это действие показалось странным.

Также есть вещи, которые мне не понравились в поведении игроков «Реала». Я видел некоторые жесты с их стороны, не буду здесь об этом говорить, но мне такое не нравится. Нужно иметь уважение к болельщикам соперника. Понятно, что фанаты «Реала» были очень высоко на трибунах, однако уважение необходимо всегда», — приводит слова Зеедорфа Corriere dello Sport.

Напомним, ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Атлетико» завершилась победой красно-белых в основное время (1:0), но по итогам серии послематчевых пенальти «сливочные» вышли в 1/4 финала (4:2 пен.).

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