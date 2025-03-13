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Корнеев — о Дзюбе в сборной: радует, что Карпин проявил мудрость и последовательность

Корнеев — о Дзюбе в сборной: радует, что Карпин проявил мудрость и последовательность
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Экс-футболист сборной России Игорь Корнеев высказался о решении главного тренера национальной команды Валерия Карпина вызвать форварда «Акрона» Артёма Дзюбу на товарищеские матчи со сборными Гренады и Замбии. Первая встреча пройдёт в среду, 19 марта, вторая — во вторник, 25 марта.

«Вызов Дзюбы в сборную России — отличная новость для всех участников. Дзюба действительно потрясающе выглядел в последних играх и заслужил этот шанс. Радует, что главный тренер проявил мудрость и последовательность. Этим решением он даёт понять, что двери в сборную России открыты для всех, кто показывает отличный уровень на поле. Очень приятная новость», — сказал Корнеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Артём Дзюба не вызывался в сборную с июня 2021 года. На счету 36-летнего футболиста 30 голов в 55 матчах в составе национальной команды. Следующий забитый мяч сделает его лучшим бомбардиром в истории сборной России.

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