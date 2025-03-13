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«Я просто обалдел». Дзюба — о звонке Валерия Карпина и вызове в сборную России

«Я просто обалдел». Дзюба — о звонке Валерия Карпина и вызове в сборную России
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба рассказал о звонке Валерия Карпина, который вызвал 36-летнего футболиста в сборную России на матчи с Гренадой и Замбией.

«Сегодня позвонил Валерий Георгиевич и обозначил такую позицию. Было очень приятно и неожиданно. Сказать, что я не ожидал, не сказать вообще ничего. Я просто обалдел, минут 20 просто в одну точку смотрел. Показалось, что мне это приснилось.

Мы поговорили, наверное, где-то минуты две-три. Нормальный, хороший разговор был. Я очень надеюсь, что мне хватит сил. Если получится так, что я выйду в составе и будет гимн, самое главное – не заплакать, а то я могу развалиться. Главное, до конца стоять.

Очень приятно, что из «Акрона» вызвали футболиста. Думаю, что это первый [игрок], но не последний. Думаю, что ещё есть у нас ребята, которые заслужат со временем вызова в сборную и будут представлять Тольятти.

Пока до сих пор в шоке немножко. Снаружи я вроде спокоен, а вот внутри у меня просто фейерверки, очень много эмоций. Сейчас самое главное – сфокусироваться на игре и подойти в хорошем состоянии к ЦСКА, а потом уже все мои мысли будут о сборной», — сказал Дзюба в видео в телеграм-канале «Акрона».

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