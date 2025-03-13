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УЕФА допустил изменение правила двойного касания при пенальти после ситуации с Альваресом

УЕФА допустил изменение правила двойного касания при пенальти после ситуации с Альваресом
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил внесение изменений в правило двойного касания при исполнении пенальти после ситуации, произошедшей в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридскими «Атлетико» и «Реалом» (1:0, пен. 2:4). В серии 11-метровых ударов нападающий «матрасников» Хулиан Альварес реализовал свою попытку, однако взятие ворот не было засчитано, поскольку форвард дважды задел мяч во время удара с «точки».

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Галлахер – 1'    

УЕФА выпустил заявление, в котором проинформировал, что «начнёт обсуждения с ФИФА (Международная федерация футбола) и ИФАБ (Международный совет футбольных ассоциаций) с целью определить, следует ли пересмотреть правило в случаях, когда двойное касание явно непреднамеренно».

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