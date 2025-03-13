УЕФА допустил изменение правила двойного касания при пенальти после ситуации с Альваресом

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил внесение изменений в правило двойного касания при исполнении пенальти после ситуации, произошедшей в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридскими «Атлетико» и «Реалом» (1:0, пен. 2:4). В серии 11-метровых ударов нападающий «матрасников» Хулиан Альварес реализовал свою попытку, однако взятие ворот не было засчитано, поскольку форвард дважды задел мяч во время удара с «точки».

УЕФА выпустил заявление, в котором проинформировал, что «начнёт обсуждения с ФИФА (Международная федерация футбола) и ИФАБ (Международный совет футбольных ассоциаций) с целью определить, следует ли пересмотреть правило в случаях, когда двойное касание явно непреднамеренно».

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