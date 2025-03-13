Джанашия объяснил, почему у «Локомотива» будет преимущество в матче с «Динамо»

Экс-футболист «Локомотива» Заза Джанашия поделился ожиданиями от матча железнодорожников с московским «Динамо». Игра пройдёт в субботу, 15 марта, в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Локомотив» не так хорош после зимней паузы, но команда должна прибавить. Уже в Кубке России железнодорожники сыграли здорово и с каждой игрой будут прибавлять. Надеюсь, что в матче с «Динамо» игроки «Локомотива» повысят планку. Думаю, что будет очень хорошая и красивая игра, где преимущество будет у «Локомотива», потому что «Динамо» постоянно пропускает», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

За 10 туров до конца чемпионата России московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице. В активе бело-голубых 39 набранных очков. «Локомотив» располагается на пятой строчке в таблице РПЛ с 37 очками в 20 матчах.