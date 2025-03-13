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Манчестер Юнайтед — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
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«Я с таким раньше не сталкивался». Форвард «Реала» Родриго — об отменённом голе «Атлетико»

«Я с таким раньше не сталкивался». Форвард «Реала» Родриго — об отменённом голе «Атлетико»
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Нападающий мадридского «Реала» Родриго рассказал, как с его стороны выглядела ситуация с отменённым пенальти в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:1, 4:2 пен.). Напомним, гол форварда «матрасников» Хулиана Альвареса отменили, поскольку он дважды задел мяч во время исполнения удара с «точки».

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Галлахер – 1'    

«Я был на скамейке запасных вместе с товарищами по команде. Мяч вылетел очень странно, как будто он [Альварес] коснулся его дважды. У нас за спиной был экран, и люди начали кричать: «Два касания, два касания». Затем мы начали давить на судью. Он это увидел, и это определённо были два касания. Я с таким раньше не сталкивался», — приводит слова Родриго RMC Sport со ссылкой на TNT Sport Brasil.

Матч между «Реалом» и «Атлетико» состоялся накануне, 12 марта. Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу «матрасников», однако в серии пенальти были точнее «сливочные» — 4:2. В четвертьфинале Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Арсеналом».

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