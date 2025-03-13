Объявлен состав молодёжной сборной России на сбор в Колумбию

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал список футболистов молодёжной сборной России, которые отправятся на сбор в Колумбию.

Вратари:

Даниил Веселов («Локомотив» Москва), Александр Дёгтев («Сочи»), Богдан Москвичёв («Оренбург»).

Защитники:

Джамалутдин Абдулкадыров (ЦСКА Москва), Станислав Бессмертный («Урал» Екатеринбург), Илья Кирш («Динамо» Махачкала), Никита Лобов («Зенит» Санкт-Петербург), Егор Погостнов («Локомотив» Москва), Илья Рожков («Рубин» Казань), Михаил Рядно («Родина» Москва), Вадим Чурилов («Торпедо» Москва).

Полузащитники:

Игорь Дмитриев («Крылья Советов» Самара), Данила Годяев, Вадим Раков, Никита Салтыков (все – «Локомотив» Москва), Кирилл Глебов (ЦСКА Москва), Даниил Зорин («Ахмат» Грозный), Егор Смелов («Динамо» Москва), Дмитрий Кучугура («Урал» Екатеринбург), Данила Козлов («Краснодар»), Руслан Чобанов («Велес» Москва).

Нападающие:

Александр Кокшаров («Пари НН» Нижний Новгород), Кирилл Никишин («Балтика» Калининград), Александр Чупаёв («Торпедо»).

В рамках сбора команда дважды сразится с молодёжной сборной Колумбии. Встречи состоятся 22 и 23 марта. Первая игра пройдёт на стадионе «Рауль Миранда» в городе Юмбо и начнётся в 3:00 мск. Второй матч состоится на Олимпийском стадионе имени Паскуаля Герреро в Кали, начало встречи – в 23:55 мск.

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Сколько стоят молодые футболисты: