Тренер «КАМАЗа» высказался о завершении карьеры игрока юношеской сборной России

Главный тренер «КАМАЗа» Ильдар Ахметзянов прокомментировал завершение карьеры 18-летним экс-полузащитником клуба Ильясом Асыловым.

«Всё верно, Ильясу Асылову надоело играть в футбол. Он подошёл ко мне и сказал, что не хочет тренироваться и последние полгода тренировался без желания, поэтому и закончил карьеру. В клубе уполномоченные лица несколько раз уговаривали его передумать, но он категорически отказывался», — сказал Ахметзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

18-летний Ильяс Асылов является воспитанником «КАМАЗа». на его счету восемь встреч за основную команду в Первой лиге и Кубке России. Ранее Асылов вызывался в состав юношеской сборной России.