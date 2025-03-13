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Разживин — о «Баварии» в ЛЧ: умом и классом берёт Кейн

Разживин — о «Баварии» в ЛЧ: умом и классом берёт Кейн
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Комментатор Okko Павел Разживин поделился мнением об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Байером» и «Баварией» (0:2).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
0 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 52'     0:2 Дэвис – 71'    

«В принципе, чуда не случилось — 5:0 по сумме двух матчей: 3:0 в первой встрече, 2:0 — во второй. «Бавария» Венсана Компани оказалась сильнее «Байера» Хаби Алонсо, по крайней мере, в этом двухматчевом противостоянии.

Хаби Алонсо как ни старался, без Флориана Вирца было тяжело. Чуда не случилось. Да, он немного изменил схему, выпустил вперёд Патрика Шика, который проделал много работы на поле, пытался цепляться за мяч, но ударов в створ в первые 45 минут «Байер» не нанёс. Удары пришлись на второй тайм, но было, честно говоря, поздновато.

Если говорить о «Баварии», то здесь, конечно, умом и классом берёт Гарри Кейн. Он отметился голом и результативной передачей, забив свой 10-й гол в Лиге чемпионов в этом розыгрыше. Таким образом, Кейн стал первым английским игроком, забившим 10 голов за сезон Лиги чемпионов.

Мы говорим спасибо Хаби Алонсо и его команде, но, несмотря на то что многие ожидали прохода «Байера» и эксперты называли его фаворитом, мы видим обратное. Венсан Компани и его команда грамотно подошли к этому противостоянию, учли все ошибки, которые были в предыдущих двух матчах этого сезона. А мы помним, что и в Кубке Германии «Бавария» уступила «Байеру» дома и вылетела из Кубка», — сказал Разживин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

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